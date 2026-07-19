Poletni recept Tilna Lotriča: Led, bevanda in odpeta srajca (Suzy)

Poletni oddih Tilna Lotriča je minil v znamenju morskega vetra, sončnih zahodov in brezskrbnih dni na valovih, a se je po vrnitvi domov zgodba obrnila nekoliko drugače. Namesto sproščenega poletnega ritma ga je pričakal prehlad, zato se je moral za nekaj dni umiriti še doma. Čeprav je za njim že jadranje in obisk priljubljenega grškega otoka Mikonos, priznava, da sicer ni velik ljubitelj visokih temperatur. »Ne maram vročine in nisem poletni tip človeka. A je res, da veliko bolj uživam, ko sem na morju,« je iskren pevec. Ko sonce najbolj pripeka, se najraje umakne v prijetno ohlajene prostore. Za popoln poletni trenutek ne potrebuje veliko. »Bevanda in ledeni aperol, kratke hlače in odpeta srajca,« v smehu razkrije svoj recept za brezskrbne poletne dni. Očitno bo moral prihodnjič paziti le še na eno – da ga klimatska naprava ne ohladi bolj kot morje.

Na dopustu je Tilen Lotrič vsakdanji tempo zamenjal za sonce, bele ulice in brezskrbne trenutke.