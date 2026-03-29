Polona Juh in Saša Tabaković: 23 let pozneje (Suzy)

V svetu odrskih luči, kjer se čustva pogosto le odigrajo, sta Polona Juh in Saša Tabaković našla nekaj redkega. Drug v drugem sta prepoznala resničnost, ki presega vsak scenarij. Njuna zgodba se je začela skoraj filmsko, med snemanjem, kjer sta sprva igrala zaljubljenca, nato to tudi postala. Njuna iskra ni ugasnila, le poglobila se je. Triindvajset let skupnega življenja je dokaz zvestobe. Da bi uživala v dvoje, ne potrebujeta velikih gest. Zadostujejo drobne pozornosti, spoštovanje in razumevanje. Kot pravi Saša: »Za ohranjanje zveze je romantika vedno pomembna.« Daleč stran od zvedavih oči, v intimi varnega zavetja, brez odvečnih besed, a z veliko pomena. In dobri dve desetletji pozneje sta najboljši dokaz za to, da prava ljubezen raste počasi in je iz dneva v dan lepša.