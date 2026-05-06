Pomlad Alenke Bratušek: Ko gre vse v cvet ... (Suzy)

Čeprav naša ministrica za infrastrukturo v odhajanju ne skriva razočaranja nad povolilnim političnim kupčkanjem ter zaskrbljeno poziva, naj se glavni akterji odločajo pošteno in v skladu z obljubami, ki so jih dali volivcem, ob tem najde tudi čas za sproščanje v naravi. Alenka Bratušek se je na svojem profilu na facebooku tako najprej pohvalila s svojo čez zimo nič kaj okrnjeno športno pripravljenostjo ter ponosno delila spomin na prvo letošnjo kolesarsko turo.

Tudi po težkih časih pride nov razcvet. FOTO: Facebook

Da tudi temni politični oblaki ne morejo zasenčiti pomladnih radosti in lepot, pa je dokazala še s fotografijo, na kateri v svojem ljubem Kranju stoji pod eno od čudovitih cvetočih japonskih češenj, ki jih lahko ta mesec pogosto občudujemo na sprehodih. Zdi se, da je njen pogled, usmerjen navzgor, kljub vsemu poln upanja, da bo 'nekdo tam zgoraj' vendarle uredil vse tako, kot je prav.