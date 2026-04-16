Pomlad v kozarcu: domač fermentiran šampanjec iz trobentic (Suzy)

Naberemo cvetove trobentic, jih očistimo, segrejemo vodo na približno 70 stopinj in dodamo približno tri polne pesti cvetov na liter in pol vode. Dobro premešamo in pokrito pustimo stati nekaj ur. Odstranimo cvetove in dodamo od 200 do 300 g ekološkega medu, ki bo služil kot hrana za kvasovke. Dodamo dve pesti ekoloških rozin, ki delujejo kot naravni kvas, saj imajo na sebi glive kvasovke. Pazimo, da so res ekološke in brez žvepla. Dobro premešamo in pustimo pokrito stati tri dni, da kvasovke začnejo fermentacijo. Precedimo, prelijemo v steklenice, zapremo in pustimo še tri dni, da dobimo mehurčke. Ohlajeno uživamo kozarec dnevno.

Trobentica sama po sebi čisti telo in ga poživlja, fermentirana je koristna tudi za prebavo, saj je probiotik in dodaja koristne mikroorganizme. Pri postopku pazimo, da so posode in steklenice čiste. Samo če se zaradi nezadovoljive čistoče razvije neprijeten vonj, je to znak, da fermentacija ni potekla pravilno, in napitek raje zavrzimo, piše Luka Lešnik na svoji facebook strani.