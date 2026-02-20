Pomlajena Natalija Verboten: svoj obraz zaupa le enemu (Suzy)

Štajerska pevka ni nikoli skrivala, da mladost razume kot kombinacijo duha, genetike in občasne strokovne pomoči. Ko začuti, da potrebuje malo svežine, se brez zadrege odpravi v Zagreb k svojemu dolgoletnemu zaupanja vrednemu kirurgu Siniši Glumičiću. Sama temu pravi preprosto: »Malo se osvežim.« Brez drame, brez skrivanja. Natalija Verboten je ena redkih znanih Slovenk, ki o lepotnih posegih govori odkrito, skoraj razorožujoče iskreno.

Medtem ko se številne domače in tuje zvezdnice še vedno rade izgovorijo na fraze o dobrem spancu, zdravi prehrani in jogi, ona mirno pove, da so igle njene prijateljice. »Če obstaja znanje, zakaj ga ne bi uporabila?!« je večkrat poudarila ter si prislužila pohvalo za transparentnost. Pri tem ne gre le za estetiko. Veliko zaslug pripisuje dednemu zapisu in tesni povezanosti z mamo, s katero se odlično razume. »Moja zlata Jožica je dokaz, da se leta nosijo z nasmehom,« pravi ponosna hči, ki očitno združuje najboljše iz obeh svetov, naravno in premišljeno.