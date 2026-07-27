Pomorski Bojan Cvjetićanin: razvajanje po nepozabnem koncertu (Suzy)

Le redki dopusti ponujajo priložnost, da vlogo glasbenega frontmana za nekaj dni zamenjaš za vlogo kapitana. Prav to je uspelo Bojanu Cvjetićaninu, ki je po eksplozivnem spektaklu ob deseti obletnici skupine Joker Out tempo z velikih odrov preselil na valove južne Italije. V družbi prijateljev raziskuje Neapelj in slikovito Procido, kjer je samozavestno stopil za krmilo gliserja in svojo malo odpravo varno popeljal do cilja.

Čeprav je bilo na morju nekaj več adrenalina, kot bi si ga morda želeli njegovi sopotniki, je bila nagrada več kot sladka. Tam ga je pričakala pica, za katero brez oklevanja pravi, da je bila najboljša, kar jih je kdaj pokusil. Sonce, valovi, nalezljiv italijanski utrip in dobra družba so poskrbeli, da se je po čustveno nabitem jubilejnem koncertu končno zares sprostil. Pravijo, da čas zaceli vsako rano, zato verjetno ni boljšega recepta za celjenje zlomljenega srca kot nekaj dni v enem najlepših kotičkov apeninskega škornja, kjer življenje teče malo počasneje.