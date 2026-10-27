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LJUBLJANSKI MARATON

Ponosna Barbara Renčof: na maratonu z najdražjimi (Suzy)

Vsi imajo radi gibanje, od fitnesa, kolesarjenja in hoje v hribe do teka.
Družina Petrovčič Renčof – Filip, Zoja, Barbara, Marko in Oskar
Družina Petrovčič Renčof – Filip, Zoja, Barbara, Marko in Oskar
S. R., Foto: osebni arhiv
 27. 10. 2026 | 17:00
1:24
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Dolgoletna novinarka in dopisnica RTV Slovenija z Notranjske Barbara Renčof nima le hitrega jezika, temveč tudi hitre noge. Hkrati je odlična motivatorka, saj ji je za tek na ljubljanskem maratonu uspelo navdušiti vso družino – moža in otroke. »Najbrž smo edina tako velika družina, ki se je letos v polni zasedbi udeležila ljubljanskega maratona. Oskar je letos postal polnoleten, zato smo lahko končno vsi skupaj odtekli polmaraton v Ljubljani. Vsi imamo radi gibanje, od fitnesa, kolesarjenja in hoje v hribe do teka. Zoja še ples, Oskar in Filip pa tudi košarko. Veliko nam pomeni zdrava in uravnotežena prehrana, vsi radi kuhamo. Tek je moja najljubša aktivnost in nekako mi je nad njim uspelo navdušiti še preostale. Z otroki smo bili že od malega redno aktivni. Tek je nekaj tako lepega in preprostega. Nauči te vztrajnosti, discipline in te napolni z radostjo. Povezuje nas in osrečuje. Imam občutek, da sva jim z Markom s tem, ko sva jim priljubila gibanje, dala dobro popotnico za življenje,« je povedala ponosna mama.

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