Ponosna Blažka Müller: druga pravnica v družini (Suzy)

»Karakter, inteligenca, volja, delovne navade, želja, ljubezen, pa vzgoja z zgledom in spet ljubezen: moja Stela, magistrica prava, 10 cum laude, svetla zvezda in sonček naših življenj,« se je na svojem profilu na instagramu prevajalka, voditeljica in profesorica portugalščine Blažka Müller ob slavnostni podelitvi diplome pohvalila s sposobnostmi, prizadevnostjo in dosežki svoje 25-letne hčerke Stele Danice, ki je od februarja dalje univerzitetna diplomirana pravnica. Pri izbiri študija in poklica se sicer ni vrgla po mami, ampak po dedku, Blažkinemu očetu Henriku Müllerju, ki je prav tako pravnik. Pred časom je ponosna mama razkrila še, da je njena prvorojenka zelo racionalna in analitična, vendar ima vseeno tudi malce mehkejšo, ustvarjalno plat, saj je končala osem let učenja harfe na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Igra jo sicer le občasno, a zdaj bo imela za glasbo najverjetneje še manj časa kot prej, saj so pred njo resnejši pravni izzivi.