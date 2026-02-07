Ponosna Lea Mihevc: to so njeni trije fantje (Suzy)

Priljubljena igralka serije Nemirna kri s humorjem in sproščenostjo sprejema materinstvo z dvojčkoma, ki njeno življenje povzdigujeta v veselo simfonijo malih korakov ter velikih objemov. S partnerjem Petjo Labovićem sta jima leta 2023 rodila razposajena fanta, zato ne preseneča, da so igralkini dnevi na trenutke polni kaosa, a tudi neizmernega navdiha. Lea Mihevc ob tem priznava: »Ko je materinstvo težko, se spomnim, da ga ne gre jemati za samoumevnega.« Ta izjava odseva toplino in resnost, a tudi humor, ki spremlja njen vsakdan. Družinska zgodba vsestransko angažirane ženske je zabavna mešanica gledaliških ritmov, otroškega vriskanja in kavic s prijateljicami, ki se ob divjem tempu hladijo hitreje, kot jih uspejo spiti. Dvojčka Lev in Ivan sta skupaj s srčnim izbrancem ves njen svet. V jeziku, ki prepleta poetičen ton z lahkotnim nasmehom, Lea opisuje svoje starševsko poslanstvo kot avanturo nepričakovanih doživetij.

Očka Petja in sinova Lev ter Ivan poskrbijo, da ni mamici nikoli dolgčas.