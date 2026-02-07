  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽINA

Ponosna Lea Mihevc: to so njeni trije fantje (Suzy)

Dvojčka Lev in Ivan sta skupaj s srčnim izbrancem ves njen svet.
Iznajdljiva Lea je ob sinovi poškodbi tudi sebi nalepila obliž na namišljeno rano.
Iznajdljiva Lea je ob sinovi poškodbi tudi sebi nalepila obliž na namišljeno rano.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 7. 2. 2026 | 09:00
1:12
A+A-

Priljubljena igralka serije Nemirna kri s humorjem in sproščenostjo sprejema materinstvo z dvojčkoma, ki njeno življenje povzdigujeta v veselo simfonijo malih korakov ter velikih objemov. S partnerjem Petjo Labovićem sta jima leta 2023 rodila razposajena fanta, zato ne preseneča, da so igralkini dnevi na trenutke polni kaosa, a tudi neizmernega navdiha. Lea Mihevc ob tem priznava: »Ko je materinstvo težko, se spomnim, da ga ne gre jemati za samoumevnega.« Ta izjava odseva toplino in resnost, a tudi humor, ki spremlja njen vsakdan. Družinska zgodba vsestransko angažirane ženske je zabavna mešanica gledaliških ritmov, otroškega vriskanja in kavic s prijateljicami, ki se ob divjem tempu hladijo hitreje, kot jih uspejo spiti. Dvojčka Lev in Ivan sta skupaj s srčnim izbrancem ves njen svet. V jeziku, ki prepleta poetičen ton z lahkotnim nasmehom, Lea opisuje svoje starševsko poslanstvo kot avanturo nepričakovanih doživetij.

Očka Petja in sinova Lev ter Ivan poskrbijo, da ni mamici nikoli dolgčas.
Očka Petja in sinova Lev ter Ivan poskrbijo, da ni mamici nikoli dolgčas.

Več iz teme

Lea Mihevcdružinaotrocidvojčka
ZADNJE NOVICE
09:32
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: zelo utrujeni bomo in izčrpani

Po 13. uri bomo na današnjo soboto iskali užitke in pobeg od odgovornosti.
Joy Lotos7. 2. 2026 | 09:32
09:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Grozljivih 24 ur na slovenskih cestah: v dveh prometnih nesrečah umrli štirje!

Ena se je zgodila na območju Policijske uprave Maribor, druga na območju Policijske uprave Nova Gorica.
7. 2. 2026 | 09:24
09:18
Premium
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Celjska misija v Stožicah, kako ukaniti Federica Bessoneja

V 21. krogu 1. SNL velika nedelja in derbija vodilne četverice. Prva tekma že danes, ajdovska tekma poražencev, Radomlje proste.
Gorazd Nejedly7. 2. 2026 | 09:18
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA

Ponosna Lea Mihevc: to so njeni trije fantje (Suzy)

Dvojčka Lev in Ivan sta skupaj s srčnim izbrancem ves njen svet.
7. 2. 2026 | 09:00
08:43
Šport  |  Športni trači
POŠKODBA NOGE

To je po poškodbi Luke Dončića sporočil njegov trener

Med petkovo tekmo je moral Luka predčasno zapustiti parket.
7. 2. 2026 | 08:43
08:15
Lifestyle  |  Svetovalnica
SVETOVALNICA

Kdo je odgovoren za spletno goljufijo? (odgovarja pravnik)

Pisal nam je bralec, ki se mu je v mobilni banki zgodila zloraba računa.
Boštjan J. Turk7. 2. 2026 | 08:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki