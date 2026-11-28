Le redki hišni ljubljenčki znanih Slovencev uživajo tolikšno prepoznavnost kot Muki, prikupni perzijski mačkon glasbenice Neže Buh, ki jo občinstvo pozna pod umetniškim imenom Neisha. Kosmatinec ni le zvesti spremljevalec priljubljene pevke, pianistke in skladateljice, temveč prava spletna senzacija, in kot kaže, tudi obetaven filmski igralec. Nedavno je namreč nastopil v videospotu za skladbo Praznična, ki sta jo s Tinkaro Fortuna ustvarili v času, ko ljudje še posebno cenijo toplino doma, družino in drobne trenutke sreče.

Kosmati junak z nekoliko godrnjavim pogledom, za katerim se skriva izjemno nežna narava, je svojo vlogo odlično odigral. Neisha pravi, da je z Mukijem veliko veselja, a tudi dela, saj perzijski mački zahtevajo precej nege. Njegovo gosto dlako je treba redno krtačiti, zaradi lažjega vzdrževanja pa se je odločila za značilno kratko pričesko, po kateri ga danes prepoznajo številni oboževalci. Prav nekoliko mrk izraz mu je prinesel vzdevek 'grumpy' (godrnjavček) in navdihnil njegov priljubljeni profil na instagramu.