Ponosna Nina Grilc: Štiri je čarobna številka! (Suzy)

Vplivnica in mati treh otrok Nina Grilc ne čaka na prvi sneg, temveč s svojo družino raje sama poišče bele strmine, na katerih vsi neizmerno uživajo. Nedavno je spletne prijatelje navdušila s posnetkom najmlajše hčerke Alaske, ki 20. decembra praznuje rojstni dan. »Štiri je čarobna številka, starost, pri kateri otroci začnejo deskati in noro napredujejo v gorah. Ker se tudi mi približujemo tej številki, sem prepričana, da me bodo do konca te sezone vsi trije že čakali na cilju. Deskanje na snegu, radi te imamo,« je zapisala ponosna mama. Njen pokojni mož, eden najuspešnejših slovenskih deskarjev na snegu Marko Grilc, ni najmlajše hčerke, ki mu je zelo podobna, nikoli spoznal. Nina je bila namreč noseča, ko se je novembra leta 2021 smrtno ponesrečil v Avstriji. Kljub temu deklica – tako kot njena starejša brat Maxx in sestra Emma – navdušuje v športu, ki ga je oboževal njihov oče.