Ponosna Nuška Drašček: Moj Luka ima gurmanske gene (Suzy)

»Kar otroci in najstniki vidijo doma, ima najboljši učinek,« pravi Nuška Drašček. Njen Luka je zakorakal v prvi letnik srednje šole in od nekdaj sta ga z njegovim očetom vključevala v kuhanje in pokušanje jedi. »Zaradi teh izkušenj se je naučil, da nikoli nečesa ne zavrne takoj. Jemo tudi z očmi, tako mu morda kdaj kakšna hrana ni bila všeč na pogled, a ga je prepričal okus. Veliko stvari si zna sam pripraviti, strašansko uživa, če greva v restavracijo z malce drugačno ponudbo. Ponosna sem, da je razvil gurmanski pristop, saj ugiba, katere začimbe in sestavine so na določenem krožniku,« si oddahne operna pevka.

»Nikoli nisem bila zagovornica pretiravanja ali suhoparnosti. Vsega mora biti na meniju ravno dovolj, a treba je vedeti, da sladice niso nadomestilo obroka. To ne pomeni, da mu branim, ko se mu pocedijo sline po sladkorju. Po glavni jedi se vedno najdeta čas in prostor za kaj sladkega,« nam pomežikne članica igralske zasedbe predstave Ženske brez filtra.