Ponosna Tadeja Brankovič: hči gre po njenih stopinjah (Suzy)

ŠPORTNA DRUŽINA

Nekdanja odlična biatlonka se niti malo ne more pritoževati nad dolgočasnim življenjem. Nasprotno, tako je pestro, da bi včasih z veseljem dala v nižjo prestavo.

Čeprav je njen urnik poln tako na Smučarski zvezi kot zasebno, se stvari loteva pozitivno in z veseljem. Tako je premagala tudi bolezen, o kateri je potem pisala v imenitni knjigi Peta olimpijada. Predvsem pa prekipeva od ponosa ob hčerki Maši in sinu Rožletu, saj sta oba odlična športnika. Maši že napovedujejo sijajno športno prihodnost. »Sem mama dveh nadobudnežev, ki me vsak s svojim dojemanjem sveta postavljata pred različne izzive. A to je tisto, kar nas notranje bogati. Vsi trije aktivno živimo. Čeprav sem prej tekla na smučeh, zdaj nekako plavam med obveznostmi otrok in pestrim ...