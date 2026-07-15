Ponosna Violeta Tomić: koraki, ki jih srce ne pozabi (Suzy)

Prizor ni obudil le lepih spominov, temveč tudi dokazal, da mladost v resnici nikoli ne izgine, kvečjemu potrpežljivo čaka na pravo pesem. Umetnica je bila med prvimi članicami skupine, vanjo je vstopila kot komaj štirinajstletno dekle. Ob tem je ganjeno povedala: »Spominjam se, kot bi bilo včeraj, kako je Janko Bračika šel k našim staršem prosit, naj nas spustijo z vlakom na dolgo pot, na folklorni festival na Ohridu. Zdaj sem po 46 letih znova zaplesala z njimi na praznovanju polstoletnega jubileja. Neverjetno je, da tudi po toliko letih ne pozabiš korakov,« je dejala in se prešerno zavrtela.

Belokranjska narodna noša ji je obudila spomine na mladost. FOTO: osebni arhiv/facebook