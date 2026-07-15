Ponosna Violeta Tomić: koraki, ki jih srce ne pozabi (Suzy)

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Prizor ni obudil le lepih spominov, temveč tudi dokazal, da mladost v resnici nikoli ne izgine, kvečjemu potrpežljivo čaka na pravo pesem. Umetnica je bila med prvimi članicami skupine, vanjo je vstopila kot komaj štirinajstletno dekle. Ob tem je ganjeno povedala: »Spominjam se, kot bi bilo včeraj, kako je Janko Bračika šel k našim staršem prosit, naj nas spustijo z vlakom na dolgo pot, na folklorni festival na Ohridu. Zdaj sem po 46 letih znova zaplesala z njimi na praznovanju polstoletnega jubileja. Neverjetno je, da tudi po toliko letih ne pozabiš korakov,« je dejala in se prešerno zavrtela.