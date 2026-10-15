Ponosni Boštjan Meglič: hči piše svojo glasbeno zgodbo (Suzy)

V družini bobnarja skupine Siddharta Boštjana Megliča glasbenega talenta očitno ne manjka. Njegova 11-letna hči Khaleesi Luna že lepo stopa po očetovih stopinjah, le da je bobnarske palčke zamenjala za klavirske tipke. Z Laro Grmek je na 15. mednarodnem Koroškem klavirskem tekmovanju v kategoriji klavirskih duov osvojila zlato priznanje, prvo nagrado in prvo mesto. Dekleti, ki nastopata pod simpatičnim imenom KhaLAraVIR, sta se odlično odrezali tudi na Tartinijevem tekmovanju v Piranu, na katerem sta prejeli prvo nagrado in zasedli drugo mesto.

Khaleesi Luna svoj talent uspešno razvija že več let. Nanjo sta zelo ponosna tako oče Boštjan kot mama Teja Britovšek, ki jo spodbujata pri raziskovanju različnih glasbenih zvrsti in jo pogosto peljeta na koncerte. Radovednosti ji ne manjka niti zunaj glasbe. Preizkuša se tudi v športu, okusila pa je že filmski svet. V animiranem filmu Zgodbe iz čarobnega vrta je posodila glas Suzani in nastopila v videospotu za skladbo Vse bilo je prav Žana Serčiča.