Ponosni David Urankar: tekaški duh ostaja v družini (Suzy)

Televizijski voditelj in maneken David Urankar je s športom povezan že od mladosti, danes ljubezen do gibanja prenaša na sinova Liama in Nelsa. Nedavno je na instagramu objavil prisrčno fotografijo s prvorojencem, ki mu dela družbo med tekom, ter pokazal, da je aktiven življenjski slog pri Urankarjevih del družinskega vsakdana.

Marsikdo ne ve, da ima David za seboj resno atletsko pot. Bil je član slovenske reprezentance in državni prvak v teku na 400 metrov z ovirami. Prav na atletskem stadionu je spoznal ženo Ajdo Rotar Urankar, ki je v mladosti prav tako trenirala atletiko. Voditelj zato rad pove, da mu je šport prinesel največje življenjsko darilo – življenjsko sopotnico. Aktivnost ostaja pomemben del njunega življenja še danes. David se udeležuje tekaških prireditev, z Ajdo prek družbenih omrežij spodbujata zdrav in dejaven način preživljanja prostega časa. Ker jabolko ne pade daleč od drevesa, ni presenetljivo, da sta se nad športom navdušila še Liam in Nels. Ponosni oče tako z veseljem pove, da ima v sinovih odlična partnerja za skupno nabiranje kilometrov.