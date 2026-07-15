Ponosni Eros Ramazzotti: posebna vloga na hčerkini poroki (Suzy)

Ena najbolj odmevnih porok letošnjega poletja je v družbi družine in najbližjih prijateljev potekala na Siciliji. Praznovanje se je začelo s civilnim obredom v zgodovinskem kraju Militello in Val di Catania, kjer ju je poročil tamkajšnji župan, nato so se svatje preselili na razkošno posestvo Castello Xirumi Serravalle. Med oljkami in starodavnimi kamnitimi zidovi je pod toplim sicilijanskim soncem potekalo tridnevno slavje, ki je zaradi udeležbe številnih znanih obrazov pritegnilo veliko pozornosti javnosti.

Na poročni dan je ženinu podarila posebno darilo – izdala je glasbeni mini album s pesmimi, posvečenimi njuni ljubezenski zgodbi. FOTO: profimedia, auroraramazzotti/instagram

Posebna čast je pripadla Erosu, ki je hčerko pospremil do ženina. Glasbenik ni mogel skriti ponosa, po poročanju italijanskih medijev je na slavju tudi nastopil. Po poroki je mladoporočencema na družbenih omrežjih namenil iskreno voščilo, v katerem je zapisal, da je v današnjem svetu videti dva mlada človeka, ki sta srečna, sočutna in zaljubljena, pravi čudež. Zaželel jima je, naj ju v življenju vedno spremlja ljubezen. Ob nevesti je bila seveda tudi njena mama. Čeprav sta z Erosom že dolgo ločena, sta večkrat pokazala, da ostajata povezana kot oče in mama in znata najpomembnejše trenutke svoje edinke praznovati skupaj.

Za roko jo je zaprosil konec leta 2024 na božičnem sejmu Zimska pravljična dežela v Londonu. FOTO: profimedia, auroraramazzotti/instagram

Veliko pozornosti je pritegnila tudi nevestina poročna obleka. Aurora je izbrala brezčasno kreacijo modne hiše Giorgio Armani Privé, pri nastajanju katere so se oblikovalci zgledovali po obleki, ki jo je Michelle nosila na svoji poroki z Erosom leta 1998. Devetindvajsetletna televizijska voditeljica, medijska osebnost in ustvarjalka spletnih vsebin ter štiriintridesetletni produktni vodja sta par že od leta 2017. Pred tremi leti se jima je rodil sin Cesare Augusto, ki je bil na njun veliki dan seveda ob starših.