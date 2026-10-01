Ponosni Gregor Ravnik: Takšne pohvale ni deležen vsak (Suzy)

Po dveh letih je Poletno gledališče Studenec znova zaživelo v znamenju glasbe, čustev in posebne energije, ki jo zna pričarati Gregor Ravnik. Pevec je pripravil večer nepozabnih melodij, presenečenj in srečanj, ki so koncertu dala še posebno toplino. Med obiskovalci je bila predsednica države Nataša Pirc Musar, ki navdušenja ni skrivala. »Ne samo da mi je Gregor polepšal večer, ampak mi je zagotovo dal energijo za naslednji mesec ali dva,« je povedala. S pohvalami je šla še korak dlje: »Zame je on, naj mi drugi ne zamerijo, trenutno res najboljši moški vokal v Sloveniji in mislim, da je na to lahko ponosen, jaz sem zagotovo nanj.« Na odru sta se mu pridružili Eva Boto in Raiven.

Gregor je koncert povezoval kar sam in pokazal, da se mu izkušnje z vodenjem oddaje Dobro jutro še kako obrestujejo. Poseben aplavz je požel 12-letni Maj iz Vojnika, ki ga je pevec povabil iz občinstva. Skupaj sta zapela skladbo Torek in poskrbela za enega najbolj prisrčnih trenutkov večera. »Pred dvema letoma smo na Studencu doživeli enega tistih koncertov, ki ostanejo globoko v srcu. Letos smo ga samo še nadgradili,« je po nastopu povedal ganjeni glasbenik.