Ponosni Marko Milić: njegova najmlajša hči je podrla rekord (Suzy)

Če bi iskali športno potrditev, bi jo zagotovo našli v družini Milić, ki je odličen dokaz za to, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Ta rek že dolga leta potrjujejo vse tri hčerke nekdanjega košarkarja in zvezdnika NBA Marka in njegove žene Vesne, prav tako nekdanje košarkarske reprezentantke. Medtem ko sta se 23-letna Tara Katarina in 19-letna Ela Nala podali v teniške vode, se je najmlajša Mila Ana, 14-letnica, ki je letos prestopila prag devetega razreda, v nižjih razredih osnovne šole zaljubila v treninge košarke, a je takrat njen oče dejal, da jo igra bolj za šalo kot zares.

Podedovala je košarkarske gene in zastopa tudi barve slovenske reprezentance.

Nadarjena mladenka je hitro vzljubila šport, v katerem sta blestela njena mama in oče, in ga že nekaj let pridno trenira pri kranjskem Triglavu. Trud in predanost sta že obrodila sadove, saj je najstnica ena izmed najbolj vidnih mladih košarkaric pri nas. Nedavno je na parketu ženske lige ABA do 15 let pokazala, da je sijajna športnica, ki jo bodo zagotovo kmalu opazili tudi zunaj naših meja. Za Triglav je namreč dosegla neverjetnih 58 točk, 25 skokov in 11 ukradenih žog ter z izjemno statistiko podrla rekord omenjene lige.