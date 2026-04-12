Ponosni Matjaž Javšnik: hčer pospremil v svet odraslih (Suzy)

Matjaž Javšnik je ovekovečil pomembno prelomnico in s spletnimi prijatelji delil enega tistih družinskih trenutkov, ki jih starši nikoli ne pozabijo. Objavil je skupno fotografijo s prvorojenko in z nekaj preprostimi besedami povedal vse: »Živa je imela maturantski ples, ata je pokal od ponosa.« Pod njegovo objavo so se hitro usule čestitke in lepe želje, mnogi pa so opazili tudi, kako zelo je Živa odrasla. Ker Javšnik zasebnosti ne izpostavlja pogosto, je bil ta utrinek še toliko bolj prisrčen. Razkril je očeta, ki ga ob pomembnem mejniku hčerke povsem upravičeno preveva ponos. Priljubljeni igralec in komik je večkrat poudaril, da mu pri vzgoji veliko pomenita svoboda in zaupanje. Takšni trenutki pa jasno pokažejo še nekaj: njegove najpomembnejše vloge niso na odru, temveč doma.

Družina Javšnik pred leti