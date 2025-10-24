Ponosni oče Boštjan Romih: Lila je prava mlada dama (Suzy)

Vsaki starši so na svoje otroke najbolj ponosni, nič drugače ni z Boštjanom Romihom. Televizijski in radijski voditelj ter predavatelj, ki trenutno po Sloveniji navdušuje s Pasjo komedijo, ima tri, ki ga iz dneva v dan navdušujejo s svojimi idejami, zrelostjo in talentom.

Najstarejša Rosa Angela, 21-letna študentka dodiplomskega študija oblikovanja tekstilij in oblačil, je nedavno debitirala v priljubljeni seriji Nemirna kri, kar je njenega očeta navdalo z veseljem, saj ji je pri mladih letih uspel pomemben preboj v televizijski svet. Romih ima z nekdanjo ženo in arhitektko Laro še 18-letnega sina Dana, ki mu je nedavno delal družbo na predstavitvi novega kriminalnega romana Jureta Godlerja, najmlajša hči, 14-letna Lila, se je z njim pojavila na premieri komedije Budale.

Marsikdo, ki je že dolgo ni videl, kar ni mogel verjeti svojim očem, da je tako hitro zrasla v simpatično najstnico, o kateri njeni najbližji pravijo, da je največja podpornica in oboževalka svojih domačih.