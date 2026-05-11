Ponosni oče Marko Vozelj že drugič na maturantskem plesu (Suzy)

Ko je priljubljeni pevec Marko Vozelj nedolgo nazaj v svet odraslih pospremil svojo prvorojenko Mašo, je vedel, da ga ta prelomnica čaka še enkrat – z mlajšo hčerko Zalo. Obakrat sta z ženo Tino to sladko 'dolžnost' opravila z veliko ljubezni. »Ponosna mama in oče na maturantskem plesu. Mladina ima pa svoje fotografije,« je ob posnetku z ženo zapisal glasbenik.

Marko, ki ga že nekaj desetletij spremljamo na odrih, o hčerkah pravi, da imata obe posluh, vendar pojeta le zase in ne nastopata. Zala ljubiteljsko igra kitaro in je pri tem samouk, igranje v sobi ji predvsem pomeni sprostitev, odklop in pobeg v svoj svet. Obe dekleti sta prav tako zavzeti učenki. Maša je študentka arhitekture, Zala zaključuje gimnazijo. Po tem, ko je tudi mlajša odplesala četvorko in se zavrtela z ganjenim očetom, jo v prihodnjih tednih čaka matura, jeseni pa novo življenjsko poglavje – študij.