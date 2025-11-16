Ponosni očka Filip Flisar: hčerke (7) v javnosti ne izpostavlja pogosto, tokrat naredil izjemo (Suzy)

Filip Flisar, nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu, se je po koncu športne kariere podal na pot podjetništva, kjer je našel novo strast – pohorsko šunko. Čeprav ga poznamo predvsem kot športnika, je Štajerec tudi velik ljubitelj kuhanja in pravi gurman. Večkrat je dokazal, da je za štedilnikom in s kuhalnico v roki zelo spreten, zato ne preseneča, da je ljubezen do kuhanja prenesel na svojo edinko.

Sedemletne Sofie v javnosti ne izpostavlja pogosto, a tokrat je ob 'štajerskem novem letu', kot na severovzhodu države pravijo martinovemu, naredil izjemo. Energični 38-letnik se namreč na Trgu Leona Štuklja ni pridružil dobro razpoloženi in nepregledni množici, temveč je raje ostal doma in s hčerko pripravil slastno večerjo. »Zaman me iščete na trgu,« je razposajeni očka pripisal ob fotografiji z nasmejano mlado pomočnico.