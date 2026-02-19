Sebastian praznoval 23 let produkcije: na odru mu družbo delale starejše dame (Suzy)

Mariborski pevec in plesalec Sebastian že 23 let uspešno organizira plesno produkcijo, ki jo dvakrat na leto predstavi širši javnosti. »Ne morem verjeti, da smo že tako dolgo na sceni,« ne skriva veselja, ko govori o svojih varovancih. Na javnih nastopih običajno pleše okrog 200 plesalcev različnih starosti. Otroški plesni vrtec predstavljajo skupine od četrtega leta starosti naprej, sledijo generacije iz osnovne in srednje šole, prav tako plešejo študentke. Šestinštiridesetletnik je še posebno ponosen na tečajnice zumbe, ki jo poučuje pri nas in v Avstriji. »Na produkciji nastopajo skupaj, letos nas je bilo okoli 25. Ne gre le za dobro izkušnjo, ampak tudi odlično mednarodno sodelovanje in lep spomin.« Ob tem pohvali skupino dam, starejših od 60 let. »Plešejo na zimzelene uspešnice, ob katerih lahko še zapojejo,« pove.

Poldrugo ura dolga produkcija je navdušila navzoče, za Sebastiana in njegove plesalce pa je predvsem darilo za ves trud, ki ga vlagajo na treningih. Energični Štajerec nam je še zaupal, da plesalce pogosto pelje na svoje nastope. »Eden takšnih je bil nastop na silvestrski oddaji nacionalne televizije, točko pa smo ponovili na zadnji produkciji v Mariboru.«