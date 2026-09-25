Ponosni stric Sebastian: V družini raste nov talent (Suzy)

Mariborski pevec in plesalec Sebastian ima velik razlog za veselje. Njegov nečak Aleksander je namreč nadarjen mladi pesnik, ki je pred kratkim prejel priznanje za najboljšo otroško pesem na natečaju Mali Pranger – Ela 2026 in tako dokazal, da se v družini očitno pretakajo ustvarjalni geni. Ponosni stric je bil ob njegovem uspehu nasmejan do ušes in verjetno se mu je že porodila zamisel, da je dobil pisca besedil za svoje prihodnje uspešnice.

»Naš mali pesnik že žanje uspehe,« je pohvalil nečaka. Kdo ve, morda bo prav Aleksander čez nekaj let stricu na mizo položil verze in ga spodbudil, naj znova zapoje. Za zdaj je najpomembneje, da ima ob sebi podpornika, ki se njegovega uspeha veseli, kot bi na oder stopil sam. Skupaj bosta zagotovo našla še veliko navdiha in priložnosti za lepe trenutke.