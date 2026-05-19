Popočitniška Eva Boto: očarala jo je Sardinija (Suzy)

Na potep se je odpravila z dobro prijateljico Izo, za katero Eva pravi, da sta skupaj nepremagljiva potovalna dvojica, saj je njena sopotnica odlična pri načrtovanju, organizaciji in orientaciji.

Tako pogosto potujeta skupaj in ušpičita tudi marsikatero navihanost, ki se jima bo vtisnila med nepozabne spomine. Da je Italija s svojimi čari pobožala njeno dušo, je potrdila z objavo po vrnitvi. »Nazaj z dopusta, baterije so napolnjene, delajo se že novi komadi, krativa dela na polno,« je povedala in s svojimi sledilci delila lepo novico, in sicer da 19. junija prihaja na Koroško, v prelepi dvorec Bukovje, na ekskluzivni koncert.

Veseli se, da bo na njem lahko predstavila nekaj posebnega, saj pripravlja novo skladbo, ki se bo, tako kot se za zaljubljeni maj spodobi, vrtela okoli ljubezni.

Napolnila si je baterije za nove izzive.