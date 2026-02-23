Popotnica Ivica Vergan: barvita Mehika jo je očarala (Suzy)

OBOŽUJE POTOVANJA

Pevka Primorskih fantov bo junija letos praznovala 75. rojstni dan, sama sebi pa je vnaprej podarila potovanje. Ta so od nekdaj njena velika strast. Energično Primorko so onkraj oceana očarale rajske plaže, prijetno toplo morje in brezskrbnost domačinov.

»Lani sem na spletu zasledila povabilo Mateje Lanurro in Stanke Martinšek Murgej na potovanje v Mehiko ter začutila, da bo to zame pravšnji popolni odklop. Organizacije dogodkov in potovanj so njuna strast. Dobre izkušnje osebne rasti so ju spodbudile, da to delita naprej, tako ponujata butična potovanja pod imenom Potovanja zate. Z njima in devetimi drugimi potnicami sem tako 15 dni pohajkovala po Mehiki. To je bilo potovanje za iskrivo, odprto, raziskovalno in nasmejano žensko dušo,« pove Ivica Vergan. Pevka Primorskih fantov je s sopotnicami raziskala srce starodavne majevske kulture ...