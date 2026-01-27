Popotnik Alen Steržaj: ugrabili so ga beduini (Suzy)

Alen Steržaj, ki je s potovanji začel pri 24 letih oziroma po študiju novinarstva, z nahrbtnikom in beležko v roki, se vsako leto za nekaj tednov izgubi v neznane kraje ter z velikim zanimanjem raziskuje druge kulture. »Atlas sveta sem znal kot otrok na pamet. Danes ga živim,« je lani povedal v intervju za našo revijo. Nedavno je izkoristil obdobje zatišja za glasbenike in jo znova ucvrl v tujino. »Dobo brez koncertov je izkoristil za nadaljevanje poti okrog sveta. V Savdski Arabiji so ga ugrabili beduini, ki mu niso vsiljevali religije, pač pa hrano, kozje mleko in arabsko kavo,« so ob fotografijah nasmejanega popotnika zapisali člani legendarne skupine. Zagotovo vedo, da jim bo Alen po povratku domov zaupal nove dogodivščine, ki človeku odpirajo oči in širijo obzorja.