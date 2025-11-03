Popotnik Grega Skočir z družino na jugu Italije (Suzy)

Krompirjeve počitnice odlično izkorišča tudi frontman skupine Big Foot Mama Grega Skočir. Ta je svojo srčno izbranko Polono Kalan in njuna otroka, 13-letnega Bora in 11-letno Brino, odpeljal v Italijo, ki jo nadvse obožujejo in so je že večkrat obiskali.

Navdušeni popotniki so jo mahnili na jug države, kjer so med drugim obiskali Neapelj. Tam je na svoj račun prišel Grega, velik ljubitelj nogometa, in sicer se je s svojimi najdražjimi podal skozi špansko četrt do Larga Maradone in se čudil slavnim poslikavam legendarnega Diega Maradone, ki je v tem mestu pustil velik pečat.

Čeprav Grega načeloma skrbno skriva zasebnost, je tokrat s spletnimi prijatelji delil nekaj dopustniških utrinkov in dodal: »Za vsakogar se najde nekaj.«

Dvainpetdesetletnik, ki se je s skupino zapisal v slovensko glasbeno zgodovino, je na odru energična zver, zasebno pa je navdušen športnik, predan mož in oče. Ker so do konca leta pred njim vsaj štirje veliki koncerti, si je Grega z velikim veseljem vzel nekaj prostih dni, preden se znova poda na odre.