Popotnik Jure Košir: očaran nad Južno Afriko (Suzy)

Nekdanji vrhunski alpski smučar Jure Košir je velik navdušenec nad potovanji. Čeprav je bil kot profesionalni športnik pogosto na poti, 53-letnik še vedno rad sede na letalo in obišče kakšen nov kotiček sveta. Tokrat se je s srčno izbranko Simono odpravil v Južno Afriko in s spletnimi prijatelji delil fotografije, ki so nastale med njuno dogodivščino, na kateri nista bila sama, temveč so jima družbo delali prijatelji. Zaljubljenca sta uživala v lokalnih jedeh in čudovitih razgledih, a ker sta oba velika športna navdušenca, so bile njune počitnice tudi aktivne. »Južna Afrika ni kraj, je občutek,« je Jure zapisal ob posnetkih čudovitih zalivov, prostranih vinogradov, zelenic igrišč za golf, ki ga tako zelo rad igra, in kulinaričnih dobrot, s katerimi so se mastili na poti.

Čudovit razgled na prestolnico Cape Town