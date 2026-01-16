Popotnik Sebastian: V deželi templjev in nasmehov (Suzy)

Zadnja leta je njegov vstop v novo leto vznemirljiv in prežet s spomini. Pevec in plesalec Sebastian se je od starega leta znova poslovil na drugem koncu sveta, in sicer ga je tokrat premamila Kambodža. »Novo leto najraje začnem na soncu, pod palmami in s kokosom v roki – v upanju, da s tem prikličem čim več potovanj do naslednjega 1. januarja,« pravi ustvarjalec, ki se je lani ob tem času mudil na Filipinih. Strastni raziskovalec sveta je leto 2026 pozdravil v posebni družbi. »Angkor Wat, eden najbolj ikoničnih in dih osupljivih religioznih spomenikov na svetu, z budističnimi menihi,« je zapisal ob prvi objavi v letošnjem letu. Tam si je ogledal več templjev, najbolj ga je očaral Ta Phrom, ki ni le arhitekturni spomenik. »To je živa zgodba o tem, kaj se zgodi, ko narava ponovno prevzame človeško stvaritev, saj korenine drevja objemajo, lomijo in držijo zidove,« je navdušen nad deželo bogate zgodovine in prijaznih ljudi.

Dežela ga je povsem očarala.