ZANJE NASTOPA ŽE DOLGA LETA

Za avstralske Slovence je nastopila ob praznovanju osmega februarja.

Skok v tople kraje, ko se pri nas zdi, da se ne bo turobna zima nikoli končala, je vedno dobra ideja. Še bolj, če se tja odpraviš za dober namen. Naša legendarna pevska diva je odpotovala v Avstralijo k zamejskim Slovencem, po nastopu zanje pa si je vzela čas še za oddih. Ena naših najprepoznavnejših pevk se je po počitnicah na Maldivih odpravila še v Avstralijo, ki jo obiskuje tradicionalno. Helena Blagne že več kot 30 let namreč tam nastopa za Slovensko društvo v Sydneyju, tako je za avstralske Slovence nastopila tudi letos ob praznovanju osmega februarja, ko so se s prireditvijo skupaj ...