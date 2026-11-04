Popotniška Rosvita Pesek: tudi brez tulipanov je lahko čudovito (Suzy)

Jeseni, ko se umirijo temperature in poletni turistični naval, je odličen čas za potovanja po Evropi. Televizijska voditeljica se je tako skupaj s svojim Mitjo Ferencem odpravila raziskovat lepote Nizozemske. »Dežela mlinov, sira, vetra, kolesarjev, vetrnic, številnih kmetij z nekajkrat večjimi hlevi od hiš, tradicionalne stavbne arhitekture na severu in bolj sodobnih mest na jugu. Dežela, kjer mimogrede začne deževati. In to nikogar ne zmoti. Oblečeni v pelerine in premočeni kolesarijo naprej. Zelena Nizozemska. Z malo tovornjaki na cestah. Kraljevina. Dvakrat večja od Slovenije, ima pa kar 18 milijonov prebivalcev. Velja za eno najbolj gosto naseljenih evropskih držav, precejšen del njenega ozemlja leži niže od morske gladine. Vse je ravno, razdalje dokaj kratke, mesta polna vodnih kanalov. Morda res malo spominja na Benetke, a ni tako glasna in je povsem drugačnih barv. Lepo je bilo na poteh od Amsterdana, Bergna, Haaga, Rotterdama, Alkmarja, Sneega, Harlingena do ribiških vasi, kakršna je recimo De Rijp,« je zapisala na družabnih omrežjih ter objavila slike s poti s slikovitimi mlini na veter, ličnimi hišicami, sirom, vetrnicami, kanali ter pogumnim Mitjo na adrenalinski amsterdamski gugalnici, na kateri je visel v zraku brez trdnih tal pod nogami.

Obiskala sta tudi še delujoče mline na veter.