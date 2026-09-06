Popotniški Matej Zemljič: Hedonist je našel svoj mir (Suzy)

Potovanja po svetu mu širijo obzorja, hkrati se na njih najhitreje spočije, tako se trudi, da si na približno dva meseca vzame vsaj teden prostih dni, odpotuje in se popolnoma odklopi od dela. Lani ga je poklicala Tajska, pred tem je spoznaval tudi Sardinijo, Santorini, Kreto …

Tokrat se je Matej Zemljič malce pred rojstnim dnevom, ki ga praznuje 13. septembra, nagradil s potepanjem po prelepi Šrilanki. Ker obožuje morje in sam zase pravi, da je hedonist, ki zna uživati v brezdelju, je to odlična destinacija zanj. Na družabnih omrežjih je s sledilci delil svoje prigode – opazovanje sončnega vzhoda, uživanje na plaži in ob bazenu, obisk nasadov čaja, templjev, kopanje pod slapom, obisk tradicionalne plesne predstave in zabavne dogodivščine, kot je slon sredi prometne ceste. »Šrilanka ima neki svoj mir,« je zapisal. »Budizem se ne čuti samo v templjih, ampak predvsem v načinu življenja.

Ogledal si je tudi čajne nasade. FOTO: osebni arhiv/instagram

Manj hitenja, več prisotnosti in precej drugačen pogled na to, kaj je v življenju pomembno,« je dodal in s fotografijo uživaškega srkanja osvežilnega napitka ob morju pokazal, kako dobro je že ponotranjil to filozofijo.