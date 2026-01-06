Poročna slavja naših zvezdnikov: lani jih res ni manjkalo (Suzy)

ROMANTIKA NA VRHUNCU

Lansko je bilo leto mnogih odmevnih svatb.

Zaobljube in prstane so si izmenjali priznani glasbeniki, igralci, politiki in športniki. Z nami so delili srečo v ljubezni in vsak na svoj način proslavili eno največjih prelomnic v življenju. Tudi v družini Braneta Kastelica so zvonili poročni zvonovi. V objemu Indijskega oceana sta se vzela naša vrhunska kajakašica Anja Osterman in njen srčni izbranec Alan Apolloni. Sinček Ari je bil zelo vesel malce drugačnih počitnic. Miki Vlahovič je do ženina Gregorja Repine pospremil hčerko Tio. V beli obleki je bila videti kot princeska, kar je v solze spravilo številne svate. Tudi v družini Braneta ...