Poroka Willa Reeva: veliki dan za sina hollywoodske legende (Suzy)

Will Reeve, sin pokojnega zvezdnika Christopherja Reeva, je v sončnem Miamiju stopil v zakonski stan z organizatorko dogodkov Amando Dubin. Zaljubljenca sta si prstana izmenjala več kot leto dni po zaroki novembra 2024, veselo novico je potrdila revija People, mnogi povabljenci so utrinke s slavja delili na družbenih omrežjih. Triintridesetletni Will, danes uspešen dopisnik televizijske mreže ABC News, je sin legendarnega igralca, ki je zaslovel kot Superman, in pokojne pevke Dane Reeve. Med svati so bili številni njegovi televizijski kolegi, ki so mladoporočencema na družabnih omrežjih namenili čustvene zapise ter večer opisali kot pravljično praznovanje ljubezni. Posebno ganljiv trenutek je bil prihod neveste, ob katerem je njena mati Victoria priznala, da so jo preplavili ponos in čustva ter premagale solze sreče. Will in Amanda med prijatelji veljata za zelo povezan par, njuna medsebojna naklonjenost je bila na poročni dan še posebno očitna.

Mladoporočenca sta par od leta 2023.