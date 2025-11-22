Poseben večer za Shakiro: s sinovoma na rdeči preprogi (Suzy)

Shakira je na premieri Disneyjevega animiranega filma Zootropolis 2 v Los Angelesu poskrbela za posebno presenečenje, nanjo je namreč prišla v družbi svojih dveh sinov: dvanajstletnega Milana in desetletnega Sashe ter se tako predstavila v vlogi zvezdnice in mame. Kolumbijska pevka je kot v prvem delu filma glas posodila liku Gazelle, največji pop zvezdi v Zootropolisu, in zagovornici pravic živali. Prav tako izvaja naslovno pesem Zoo, ki sledi uspešnici Try Everything iz prvega filma iz leta 2016.

Pevka je zaupala, da imata manjši vlogi v filmu tudi njena sinova in da je to njihov prvi skupni projekt. Svoje besedilo sta v bistvu snemala skupaj z njo. »O, moj bog, obožujem ju, in to vesta. Sploh nista bila sramežljiva,« je povedala ponosna mama in dodala: »Bila sta zelo spontana in enostavno je bilo posneti njuni vlogi.« Na vprašanje novinarjev, ali bi rada posnela še več, sta brata odgovorila, da z veseljem. »Bila je čudovita izkušnja in navdušen sem,« je dejal Milan.