Posebno leto Nuše Derenda: kočno oženila sina, komaj že čaka, da bo babica (Suzy)

PONOSNA NA DRUŽINO

Šestinpetdesetletna Brežičanka je izjemna vokalistka in ena najbolj priljubljenih izvajalk zabavne glasbe pri nas. Ljubezen do glasbe jo spremlja že od otroških let, pri 29 pa se je pogumno podala na samostojno pot in od takrat nanizala številne uspehe.

Eden večjih uspehov Nuše Derenda je nedvomno nastop na Evroviziji leta 2001 s pesmijo Energy, po katerem je polnila naše največje dvorane, redno izdajala albume in iskala izzive tudi drugje. Leto 2025 je zanjo posebno na kariernem in osebnem področju. Nedavno se je na glasbene lestvice vrnila s skladbo Pleši z nami, z možem Frenkom sta praznovala 30 let poroke, poleg tega sta v zakonski stan pospremila mlajšega sina Gašperja. Iz vas še vedno izžareva tista neusahljiva energija, po kateri vas poznamo že dolga leta. Ste se s pesmijo Pleši z nami znašli v novem ustvarjalnem obdobju? Po nekaj ...