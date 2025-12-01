Poslanstvo Nuše Derenda: proti nasilju nad ženskami (Suzy)

Na 25. november, mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, je Nuša Derenda sporočila, kako ponosna je, da je lahko del posebnega projekta Band Aid z izjemno pesmijo Lijepa Aisha.

»Snemali smo skupaj z znanimi imeni iz regije, pod vodstvom dr. sci. Davorja Mucića, pionirja telepsihiatrije. Zame je to več kot glasbeni projekt – je poslanstvo. S svojim glasom želim prispevati k ozaveščanju o perečem problemu nasilja nad ženskami in spodbuditi družbo k več sočutja, spoštovanja in solidarnosti,« ganjeno pravi. »Verjamem, da lahko glasba nagovori srca in spremeni miselnost. Vesela sem, da sem del zgodbe, ki nosi tako pomembno sporočilo,« še dodaja naša glasbenica. Na fotografiji se je k njima stisnil tudi Vlado Kalember.