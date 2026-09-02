Poslovni razcvet in nov začetek Roka Lunačka (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Sonce je v 8. hiši, kar poglobi njegov značaj, a mu prinese tudi nekaj življenjskih prelomnic, kriz, ki ga okrepijo in iz katerih črpa izkušnje, ki jih prelije v ustvarjanje.

Rok Lunaček je rojen z ascendentom v ponosnem, kreativnem, ambicioznem levu, ki ima tudi mehko, nežno, čustveno, intuitivno, sočutno plat, saj je Sonce, njegov vladar, položeno v ribi. To mu prinaša veliko navdiha, ustvarjalno noto, zanimanje za umetnost, po drugi strani dovolj poguma in samozavesti, da svoje talente pokaže tudi v javnosti. Sonce je v 8. hiši, kar poglobi njegov značaj, a mu prinese tudi nekaj življenjskih prelomnic, kriz, ki ga okrepijo in iz katerih črpa izkušnje, ki jih prelije v ustvarjanje. Saturn v 1. hiši dodaja disciplino, odgovornost, resnost, sposobnost postopno ...