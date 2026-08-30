Potovalne navade zvezdnikov: Megan Fox med poletom posluša Britney Spears (Suzy)

Britney Spears proti strahu Megan Fox se boji letenja, zato si je izmislila nenavaden način za premagovanje tesnobe. Med poletom, posebno kadar pride do turbulence, posluša pesmi Britney Spears. Sama si namreč dopoveduje, da se ji med poslušanjem Britney preprosto ne more zgoditi nič usodnega. To misel uporablja kot psihološko metodo za preusmerjanje strahu. FOTOGRAFIJE: Profimedia

Mlečni zobje za srečo Heidi Klum je v mladosti na potovanja nosila vrečko svojih mlečnih zob, ki jih je shranila njena mama. Kot mlada manekenka je pogosto potovala sama, zato so zobje postali njen talisman za srečo. Povedala je, da ji je vrečka verjetno dajala občutek doma in varnosti. Navado je pozneje opustila, danes jo opisuje kot eno svojih mladostnih posebnosti.

Lastna blazina in stimulator živca Novak Đoković na vsako potovanje vzame lastno blazino Tempur-Pedic. Ker ima po lastnih besedah daljši vrat, mu hotelske blazine pogosto povzročajo bolečine, zato tega ne prepušča naključju. Pri hotelskih sobah ima še eno jasno zahtevo: okno se mora odpirati. Ne glede na vreme želi imeti možnost, da v prostor spusti svež zrak. V njegovi ročni prtljagi se znajde tudi naprava za stimulacijo vagusnega živca.

Desna roka, desna noga Jennifer Aniston je imela pred vsakim poletom dolgoletni vraževerni ritual. Pred vstopom v letalo se je njegove zunanjosti dotaknila z desno dlanjo in na letalo stopila z desno nogo. Igralka je pojasnila, da je bil ritual povezan z njenim izrazitim strahom pred letenjem. V zadnjem času uporablja hipnozo, po vzletu si pri tesnobi pomaga tudi z meditacijo.

Sebastian mora v kovček Camila Cabello na potovanja vedno vzame obteženo plišasto žival, ki ji je ime Sebastian. Podarila sta ji jo oče in mama, pevka pa pravi, da gre Sebastian z njo povsod. Plišasta žival vedno pristane v njenem kovčku skupaj s slušalkami, knjigami in izdelki za nego kože. Priznava celo, da brez igrače teže zaspi.

Žoga proti bolečinam Drew Barrymore na potovanja vzame terapevtsko žogo, približno veliko kot žoga za softball. Uporablja jo podobno kot penasti valj za sproščanje napetosti in bolečin v telesu po dolgih urah sedenja. Ima tudi zelo natančno strategijo proti časovni razliki. Najraje leti ponoči, prispe zgodaj zjutraj in se nato prisili ostati budna ves dan. Tako je zvečer dovolj utrujena, da zaspi po lokalnem času.

Hotelska soba po njegovih pravilih Nick Lachey ima precej posebne zahteve glede hotelskih sob. Če televizor ni pravilno postavljen glede na posteljo, začne premikati pohištvo. Želi namreč, da lahko iz postelje televizijo gleda naravnost, brez neprijetnega obračanja glave. Zato lahko po prihodu premakne mizo, stol ali druge kose hotelske opreme.

Po pristanku v savno Gwyneth Paltrow ima za dolge polete izdelano natančno wellness rutino. Med letom veliko pije, skrbi za kožo in si pogosto prinese svojo hrano. Po dolgih poletih poskuša poiskati savno in v njej preživeti približno dvajset minut. Povedala je, da ji savna pomaga, da se po potovanju počuti bolje.

Pekoča omaka Dua Lipa v torbici redno nosi stekleničko pekoče omake habanero. Pojasnila je, da jo ima vedno pri sebi, ker se ji zdi skoraj vsak obrok boljši, če mu lahko doda nekaj ostrine. Poleg tega nosi še čilijeve kosmiče in japonsko začimbno mešanico furikake.