Power Dancers: so kot dobro vino (Suzy)

Če bi obstajalo neuradno svetovno prvenstvo v kljubovanju letom, bi imele članice plesno-pevske skupine Power Dancers, ki so zaznamovale slovensko glasbeno sceno v devetdesetih letih in ob prelomu tisočletja, resne možnosti za stopničke. Medtem ko mnogi po desetletjih le obujajo spomine, one še vedno ustvarjajo trenutke, vredne novih fotografij. Nekoč so bile obraz mladostne plesne energije devetdesetih, danes so samozavestne ženske in mame, ki še vedno izžarevajo enako moč, igrivost in povezanost. Natka Geržina ostaja zvesta svoji prepoznavni pričeski, Špela Tratnik Peklar, Cvetana Rozman in Sergeja Brdnik z nagajivim leskom v očeh kažejo, da je njihov recept za dobro voljo še vedno enak: prijateljstvo, gibanje in občutek za skupnost. Power Dancers dokazujejo, da mladost z leti ne izgine, če v sebi ohraniš igrivost, samozavest in veselje do življenja.

Najmočneje jih povezuje dolgoletno prijateljstvo.