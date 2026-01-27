Pozimi jejte in pijte toplo! (Suzy)

Danes vemo, da je začetek zime čas številnih druženj, praznovanj in večerov, ki jih pogosto spremljajo težka, bogata hrana, več sladkorja, alkohola in neredni obroki. Vse to predstavlja dodatni izziv za telo in njegovo notranje ravnovesje. Veliko uslugo si lahko naredimo, če hranila, ki jih vnašamo vanj pozimi, izbiramo zavestno in z namenom, da telo maksimalno podpremo pri premagovanju hladnih mesecev.
Za bralke revije Suzy: 10-odstotni popust na vsa individualna Pureayur svetovanja ter 5-odstotni popust v Pureayur trgovini s kodo: SUZY5 (velja do konca marca 2026)
www.pureayur.si
Trgovina.pureayur.si
Barbara@pureayur.si
Posebno mesto v zimskem času imajo začimbe in zelišča, ki podpirajo prebavo, notranjo toploto in presnovno ravnovesje. Med osnovne ajurvedske zimske spremljevalce sodijo ingver, cimet, klinčki, črni poper in pippali (dolgi poper). Te začimbe pomagajo ohranjati močan prebavni ogenj, spodbujajo cirkulacijo in zmanjšujejo nagnjenost h kopičenju sluzi, ki je v tem času pogosta. Uporabljamo jih zmerno, kot del vsakodnevnih obrokov ali v obliki toplih napitkov. Zelo priporočljivi so tudi topli zeliščni čaji, na primer iz ingverja in cimeta, ki se jih čez dan uživa v manjših količinah. Pri izrazitejšem presežku kaphe ajurveda tradicionalno omenja tudi zelišča, kot so sladki koren, punarnava, chitrak in kutki, ki se uporabljajo za podporo ravnovesju v hladnem delu leta. Poleg prebavne podpore ima zima v ajurvedi še eno pomembno vlogo – velja za primeren čas za uporabo rasajan, zelišč in pripravkov, ki krepijo vitalnost, stabilnost in obnavljanje telesa. Primeri tradicionalnih rasajan, ki so v zimskem času še posebno smiselne, so ashwagandha in chaga, pogosto se lahko kombinirajo tudi z rastlinami s podobnim delovanjem drugih tradicionalnih medicin, npr. s he shou wujem.
Dišeč zajtrk
* pol skodelice ječmena ali ovsa
* pol jušne žlice ghee masla
* 1 manjše jabolko
* nekaj olupljenih mandljev
* pol čajne žličke cimeta
* 2 klinčka
* pol čajne žličke kardamoma
* ščepec ingverja
* voda
V kozici stopimo ghee maslo ter na njem prepražimo na koščke narezano jabolko, ki ga potresemo z začimbami (cimet, kardamom, ingver, klički), da zadiši. Dodamo izbrano žito ter olupljene mandlje, zalijemo z eno skodelico vode in pustimo, da se žito dobro (do mehkega) skuha. Pojemo toplo.
Napitek za krepitev telesa
* 1 skodelica mleka
* 1 čajna žlička medu
* 1 datelj
* ščepec cimeta
* ščepec klinčkov
* ščepec ingverja
* ščepec janeža
Vse sestavine razen medu združimo v kozici ter jih segrevamo do toplega. Potem jih zmiskamo z mešalnikom (da datelj ni več cel). Če želimo, lahko napitku ob koncu dodamo med (pazimo, da napitek nima previsoke temperature).
V Astro Suzy najdete še daljši članek o pomembnih vidikih ajurvede pozimi: kateri pristopi bodo blagodejni za vas in na kaj ne smete pozabiti? V posebni izdaji najdete tudi napoved za leto 2026, veliki letni horoskop, presunljivo zgodbo Lili Knafelc o popolnem preporodu in bližnjem srečanju s smrtjo, intervju z Dašo Medvešček, raziskovalko staroverstva, pogovor z razvijalcem slovenske energijske piramide, številne zanimive intervjuje ter vse o izzivih digitalne romantike. Astro Suzy je na prodajnih policah do konca februarja.