AJURVEDA

Pozimi jejte in pijte toplo! (Suzy)

Zima je v ajurvedi obdobje upočasnitve. Prevladujeta predvsem kapha doša z lastnostmi 'težko, hladno in vlažno', ter delno tudi vata doša, ki jo zaznamujeta suhost in nestabilnost.
Barbara Lenart, Foto: osebni arhiv, getty images
 27. 1. 2026 | 21:00
Danes vemo, da je začetek zime čas številnih druženj, praznovanj in večerov, ki jih pogosto spremljajo težka, bogata hrana, več sladkorja, alkohola in neredni obroki. Vse to predstavlja dodatni izziv za telo in njegovo notranje ravnovesje. Veliko uslugo si lahko naredimo, če hranila, ki jih vnašamo vanj pozimi, izbiramo zavestno in z namenom, da telo maksimalno podpremo pri premagovanju hladnih mesecev.

Večji apetit

Ajurveda zimo razume tudi kot čas, ko je prebavni ogenj (agni) naravno močnejši. Hladno vreme povzroči, da se toplota z obrobja telesa pomakne navznoter, proti prebavilom, kar pogosto zaznamo kot večji apetit in potrebo po hranljivi hrani. V tem obdobju telo zelo dobro sprejema tople, kuhane in hranljive obroke, ki mu pomagajo ohranjati energijo, stabilnost in odpornost. Osnovo zimske prehrane naj zato predstavlja topla hrana, kot so juhe, enolončnice, kaše in druge kuhane jedi, ki so hkrati lahko prebavljive in nasitne. Pomembno je, da hrana telesu daje občutek topline in prizemljenosti ter ne obremenjuje dodatno prebave. Redni obroki so ključni, saj preskakovanje obrokov in post povečujeta notranjo nestabilnost in izsušenost, značilni za vato, medtem ko hladna hrana v zimskem času oslabi prebavo in spodbuja kopičenje teže in sluzi, kar je povezano s kapho. To se lahko hitro odrazi v počasnejši prebavi, utrujenosti in občutku, da telesu primanjkuje energije.

Za bralke revije Suzy: 10-odstotni popust na vsa individualna Pureayur svetovanja ter 5-odstotni popust v Pureayur trgovini s kodo: SUZY5 (velja do konca marca 2026)

www.pureayur.si

Trgovina.pureayur.si

Barbara@pureayur.si

Začimbe in zelišča

Posebno mesto v zimskem času imajo začimbe in zelišča, ki podpirajo prebavo, notranjo toploto in presnovno ravnovesje. Med osnovne ajurvedske zimske spremljevalce sodijo ingver, cimet, klinčki, črni poper in pippali (dolgi poper). Te začimbe pomagajo ohranjati močan prebavni ogenj, spodbujajo cirkulacijo in zmanjšujejo nagnjenost h kopičenju sluzi, ki je v tem času pogosta. Uporabljamo jih zmerno, kot del vsakodnevnih obrokov ali v obliki toplih napitkov. Zelo priporočljivi so tudi topli zeliščni čaji, na primer iz ingverja in cimeta, ki se jih čez dan uživa v manjših količinah. Pri izrazitejšem presežku kaphe ajurveda tradicionalno omenja tudi zelišča, kot so sladki koren, punarnava, chitrak in kutki, ki se uporabljajo za podporo ravnovesju v hladnem delu leta. Poleg prebavne podpore ima zima v ajurvedi še eno pomembno vlogo – velja za primeren čas za uporabo rasajan, zelišč in pripravkov, ki krepijo vitalnost, stabilnost in obnavljanje telesa. Primeri tradicionalnih rasajan, ki so v zimskem času še posebno smiselne, so ashwagandha in chaga, pogosto se lahko kombinirajo tudi z rastlinami s podobnim delovanjem drugih tradicionalnih medicin, npr. s he shou wujem.

Dišeč zajtrk

* pol skodelice ječmena ali ovsa

* pol jušne žlice ghee masla

* 1 manjše jabolko

* nekaj olupljenih mandljev

* pol čajne žličke cimeta

* 2 klinčka

* pol čajne žličke kardamoma

* ščepec ingverja

* voda

V kozici stopimo ghee maslo ter na njem prepražimo na koščke narezano jabolko, ki ga potresemo z začimbami (cimet, kardamom, ingver, klički), da zadiši. Dodamo izbrano žito ter olupljene mandlje, zalijemo z eno skodelico vode in pustimo, da se žito dobro (do mehkega) skuha. Pojemo toplo.

* 1 skodelica mleka

* 1 čajna žlička medu

* 1 datelj

* ščepec cimeta

* ščepec klinčkov

* ščepec ingverja

* ščepec janeža

Vse sestavine razen medu združimo v kozici ter jih segrevamo do toplega. Potem jih zmiskamo z mešalnikom (da datelj ni več cel). Če želimo, lahko napitku ob koncu dodamo med (pazimo, da napitek nima previsoke temperature).

V Astro Suzy najdete še daljši članek o pomembnih vidikih ajurvede pozimi: kateri pristopi bodo blagodejni za vas in na kaj ne smete pozabiti? V posebni izdaji najdete tudi napoved za leto 2026, veliki letni horoskop, presunljivo zgodbo Lili Knafelc o popolnem preporodu in bližnjem srečanju s smrtjo, intervju z Dašo Medvešček, raziskovalko staroverstva, pogovor z razvijalcem slovenske energijske piramide, številne zanimive intervjuje ter vse o izzivih digitalne romantike. Astro Suzy je na prodajnih policah do konca februarja.

