MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.
Neptun v ovnu prebuja arhetip duhovnega bojevnika.
Neptun v ovnu prebuja arhetip duhovnega bojevnika.
Shana Flogie, Foto: Getty images
 23. 1. 2026 | 09:00
A+A-
Ne rine korak za korakom, z glavo skozi zid, temveč zid najprej razume, ga razstavi – in potem spremeni pravila igre. Po obdobju kozorogove discipline in nadzora se energija dejanj razrahlja, razelektri in postane nepredvidljiva. Mars v vodnarju deluje sunkovito, v valovih. Včasih eksplozivno, drugič popolnoma odsotno. To ni linearna moč, temveč inteligentna, električna sila, ki se prižge, ko zazna smisel – in ugasne, ko se počuti omejeno. Ta tranzit nas uči, da moč ni več v prevladi, temveč v zavesti. Ne v tem, kdo ima zadnjo besedo, temveč kdo vidi širšo sliko. Delovanje postane kolektivno, ...

Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
