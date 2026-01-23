Prava moč ni v uporu, temveč v jasnosti (Suzy)

MARS V VODNARJU IN NEPTUN V OVNU

Triindvajsetega januarja Mars vstopi v vodnarja, kjer ostane do 2. marca. Spremenil bo način delovanja, kako se borimo, želimo in premikamo energijo v svet.

Ne rine korak za korakom, z glavo skozi zid, temveč zid najprej razume, ga razstavi – in potem spremeni pravila igre. Po obdobju kozorogove discipline in nadzora se energija dejanj razrahlja, razelektri in postane nepredvidljiva. Mars v vodnarju deluje sunkovito, v valovih. Včasih eksplozivno, drugič popolnoma odsotno. To ni linearna moč, temveč inteligentna, električna sila, ki se prižge, ko zazna smisel – in ugasne, ko se počuti omejeno. Ta tranzit nas uči, da moč ni več v prevladi, temveč v zavesti. Ne v tem, kdo ima zadnjo besedo, temveč kdo vidi širšo sliko. Delovanje postane kolektivno, ...