  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USTVARJALNA

Pravnica Vlasta Nussdorfer: sama si je priskrbela najlepše darilo (Suzy)

Ko pridejo prazniki, je pripravljena.
Tokrat je napisala kriminalni roman. Foto: Igor Modic
Tokrat je napisala kriminalni roman. Foto: Igor Modic
S. R.
 29. 12. 2025 | 17:00
1:18
A+A-

Pravnica Vlasta Nussdorfer, ki je v 35 letih prehodila pot od pripravnice do namestnice temeljnega javnega tožilca ter okrožne, višje in vrhovne državne tožilke, nato pa bila celo varuhinja človekovih pravic, je zelo aktivna tudi v pokoju. Pridno piše in ustvarja, se udeležuje raznih družabnih prireditev in z veseljem s svojimi bogatimi izkušnjami popestri različna srečanja. Vsako leto se zelo veseli praznikov. Že zgodaj nakupi malenkosti za najbližje, jih skrbno zavije in napiše lepe misli. Ko pridejo prazniki, je tako pripravljena.

»Zadnja leta božični večer preživljamo pri sinu in njegovi družini, naslednji dan gremo k hčerki. Za novo leto smo tradicionalno bolj s prijatelji,« pove temperamentna Vlasta, zadovoljna z letom, ki se izteka. »Zame je bilo zelo lepo in bi ga kar ponovila. Bilo je tudi nadvse ustvarjalno. Veliko sem pisala, nedavno sem oddala nov kriminalni roman,« ponosno razloži. »To je zdaj zelo priljubljen žanr, pa še ta tema mi leži,« se še namuzne.

 

Več iz teme

Vlasta NussdorferpraznikiSuzy
ZADNJE NOVICE
18:31
Šport  |  Tekme
OBERSDORF

Dvojna slovenska zmaga na novoletni turneji!

Zmagal je Domen Prevc, drugi je bil Timi Zajc.
29. 12. 2025 | 18:31
18:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORVEŽAN

Tragedija v svetu športa! V hotelski sobi našli mrtvega biatlonca, star je bil le 27 let

Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.
29. 12. 2025 | 18:12
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Čokolada ni za pse

Lahko povzroči težave s srcem in živčevjem, najbolje je, če ostanejo pri svojih običajnih briketih in prigrizkih.
Ajda Janovsky29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Praznično
OBDAROVANJE

Darila, ki dokazano osrečujejo

Raziskave so pokazale, da so darila, ki prinašajo doživetja in izkušnje, boljša izbira od materialnih stvari.
29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom

Dan za čustveno stabilnost in praktične korake.
29. 12. 2025 | 18:00
17:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PEDOFILIJA

V Sloveniji je spolno zlorabljen vsak peti otrok: med posnetki žrtev tudi mlajši od treh let

Strokovnjaki opozarjajo na neučinkovit odziv sistema, pomanjkanje podpore žrtvam in bolečo tišino v družinah in družbi.
Kaja Grozina29. 12. 2025 | 17:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki