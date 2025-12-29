Pravnica Vlasta Nussdorfer: sama si je priskrbela najlepše darilo (Suzy)

Pravnica Vlasta Nussdorfer, ki je v 35 letih prehodila pot od pripravnice do namestnice temeljnega javnega tožilca ter okrožne, višje in vrhovne državne tožilke, nato pa bila celo varuhinja človekovih pravic, je zelo aktivna tudi v pokoju. Pridno piše in ustvarja, se udeležuje raznih družabnih prireditev in z veseljem s svojimi bogatimi izkušnjami popestri različna srečanja. Vsako leto se zelo veseli praznikov. Že zgodaj nakupi malenkosti za najbližje, jih skrbno zavije in napiše lepe misli. Ko pridejo prazniki, je tako pripravljena.

»Zadnja leta božični večer preživljamo pri sinu in njegovi družini, naslednji dan gremo k hčerki. Za novo leto smo tradicionalno bolj s prijatelji,« pove temperamentna Vlasta, zadovoljna z letom, ki se izteka. »Zame je bilo zelo lepo in bi ga kar ponovila. Bilo je tudi nadvse ustvarjalno. Veliko sem pisala, nedavno sem oddala nov kriminalni roman,« ponosno razloži. »To je zdaj zelo priljubljen žanr, pa še ta tema mi leži,« se še namuzne.