Prazna vreča ne stoji pokonci: nenavadne prehranske navade slavnih (Suzy)

Slava in milijoni očitno ne pomenijo, da človek preraste svoje najljubše sendviče, omake ali jutranje rituale. Prav nasprotno, nekatere navade se z leti le še utrdijo. In prav te majhne obsedenosti pogosto razkrijejo precej bolj človeško plat ljudi, ki jih sicer poznamo z rdečih preprog in naslovnic.

Shramba kot izložba

Khloé Kardashian je s svojimi shrambami in hladilniki že večkrat pritegnila pozornost zaradi skoraj neverjetne urejenosti. Prigrizki so razporejeni po vrstah, izdelki stojijo v enakih posodah, etikete so obrnjene tako, da vse skupaj spominja na skrbno urejeno trgovino. Tudi piškoti v velikih steklenih kozarcih niso preprosto streseni vanje, ampak skrbno zloženi. Zanjo je očitno pomembno, da je hrana estetsko urejena, še preden pride na krožnik.

Jennifer Aniston.

Enako kosilo skoraj 10 let

Jennifer Aniston je med snemanjem serije Prijatelji slovela po skoraj nespremenjenem kosilu. Courteney Cox je razkrila, da so ona, Anistonova in Lisa Kudrow med snemanjem skoraj vsak dan jedle skupaj, na jedilniku je bila zelo pogosto prilagojena različica solate Cobb. Anistonova jo je dopolnjevala z različnimi sestavinami, med drugim s puranjo slanino in čičerko.

Ringo Starr.

Nikoli ni jedel pice

Beatle Ringo Starr je pri več kot osemdesetih letih razkril, da še nikoli v življenju ni jedel pice. Še bolj presenetljivo je, da prav tako nikoli ni poskusil karija. Razlog niso predsodki do italijanske ali indijske kuhinje, ampak njegove številne alergije in občutljivosti za hrano. Starr pravi, da je pri jedeh, pri katerih ne ve natančno, kaj vsebujejo, zelo previden, saj lahko zaradi napačne sestavine hitro zboli.

Blake Lively.

Čokolada zjutraj in zvečer

Blake Lively je nekoč razkrila prehranski ritual, ki bi ga z veseljem posvojil marsikateri ljubitelj sladkega. Dan najraje začne s skodelico vroče čokolade, pred spanjem si privošči nekaj koščkov temne. Kot je pojasnila, ji ta navada izboljša razpoloženje.

Victoria Beckham.

Ves čas večerja enako

Victoria Beckham je znana po izjemni discipliniranosti. Njen mož David je razkril, da že od začetka njune zveze večinoma izbira isti obrok: ribe na žaru in zelenjavo, pripravljeno na pari. Ne mara veliko olja, masla ali težkih omak, za razvajanje ji včasih zadostuje že polnozrnat toast s soljo. Med njenimi jutranjimi navadami se je pojavljal tudi jabolčni kis.

Dua Lipa

Habanero v torbici

Dua Lipa ima tako rada pekočo hrano, da ne računa na to, da jo bo prava omaka vedno čakala v restavraciji. V torbici zato nosi majhno stekleničko habanero omake Yellow Bird, saj meni, da pekoča omaka izboljša skoraj vsak obrok. A to še ni vse. Pri sebi ima tudi čilijeve kosmiče in japonsko začimbno mešanico furikake, ki jo rada potrese po rižu. Med prigrizki nosi še oreščke in suho sadje, zato njena torbica včasih spominja na majhno premično shrambo.

Sean Evans.

Čili tudi na sladoledu

Voditelj oddaje Hot Ones Sean Evans je zaradi svojega dela pojedel več pekoče omake, kot je večina ljudi zaužije v vsem življenju. A njegova ljubezen do čilija se ne konča pri slavnih piščančjih perutničkah. Priznal je, da je pekočo omako poskusil celo na sladoledu in ugotovil, da lahko kombinacija sladkega in pekočega presenetljivo dobro deluje. Dodajal jo je tudi koktajlom, ki jim pikantnost lahko doda povsem novo dimenzijo.

Selena Gomez.

Nora na kumarice

Selena Gomez ima zelo preprost odgovor na vprašanje o svojem najljubšem prigrizku: kisle kumarice. Še raje ima ocvrte, narezane na rezine. Odraščala je v Teksasu, kjer so kisle kumarice in sok iz njih zelo priljubljeni.

Marilyn Monroe.

Dve surovi jajci v mleku

Marilyn Monroe je že leta 1952 razkrila, da si je zjutraj na grelni plošči v hotelski sobi pogrela skodelico mleka, vanjo ubila dve surovi jajci, vse skupaj premešala z vilicami in napitek spila med oblačenjem. Kosilo je pogosto spustila, zvečer si je pripravila steak, jagnječje kotlete ali jetra. Zraven je pojedla štiri ali pet surovih korenčkov in se šalila, da mora biti deloma zajec. Precej asketski dnevni jedilnik je imel sladek zaključek, saj si je rada privoščila sladoledno kupo z vročo čokoladno omako.