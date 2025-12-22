Praznična idila Kaje Vidmar: To je največja ljubezen (Suzy)

Slovenska podjetnica Kaja Vidmar, ki je pri nas zaslovela kot vplivnica in igralka, nato pa se je zaradi dela preselila v Španijo, kjer se je zaljubila v hrvaškega nogometnega zvezdnika Šimeta Vrsaljka in si z njim ustvarila družino, je v predprazničnih dneh spletne prijatelje navdušila z objavo fotografij svojih najdražjih. Lepotica, ki redko ponudi vpogled v zasebno življenje, je tudi tokrat ostala zvesta svojim načelom in je zakrila obraz svojih dveh otrok ter pastorka Bruna, ki se je nekdanjemu nogometašu rodil v prvem zakonu. »Ljubezen,« je kratko pripisala pod galerijo simpatičnih fotografij, ki so navdušile njene sledilce.

»Šime je oče, na katerega so njegovi otroci zelo navezani. Daje jim ljubezen, srečo in veselje, med njimi je posebna vez. Med igro z njimi se spremeni v malega dečka, in ko je Bruno pri nas, se igramo 24 ur na dan,« je nedavno hrvaškim medijem zaupala, kakšen oče je njen dragi.