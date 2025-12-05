Praznična Miša Molk: Vsi smo lahko jelenčki (Suzy)

Vstopili smo v zadnji mesec razburljivega leta. S prižigom lučk v večjih slovenskih mestih se je uradno začel veseli december. Vsak si ga naslika po svoje, in tudi Miša Molk je čarobnosti dodala svoj pečat. V verzih, kot smo jo vajeni, kadar izliva čustva in tople misli.

»Med smrečicami, v kotičku decembra. Vsi smo lahko jelenčki. Vsi lahko nosimo darila vse leto. Razumevanje, objeme, pogovore. Prvega sem se prav razveselila,« je zapisala in nas opozorila na bistvo časa, ki je pred nami. Obkrožila se je z naravnimi drevesci, saj jo njihov vonj pomirja in praznično poboža. Tudi v svojem stanovanju bo postavila čudovito zimzeleno dekoracijo, saj se ob tem spominja zgodnjih družinskih radosti, ko je bilo vse bolj usmerjeno na druženje in manj na ugajanje.