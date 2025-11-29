Praznična Nina Osenar: Mi začnemo zgodaj! (Suzy)

Pri družini Osenar Kontrec zgodaj začnejo z veselim decembrom. V resnici so veseli že novembra! Tako sta Nina in njen sin Marlon že teden pred začetkom najbolj radostnega meseca v letu začela okraševati božično smrečico. »Pri nas je že božično vzdušje, mi začnemo zgodaj!« se smeji. V družbi mačjih družinskih članov sta večino smrekice okrasila s steklenimi okraski, vendar je vmes nekaj zelo posebnih. Njen edinec ima namreč celo svoj najljubši okrasek, ki zavzema pomembno mesto na drevescu. »Posut je s čarobnim prahom, saj mi ga je prinesel Božiček,« je maminim sledilcem zaupal simpatični kodrolasec. Očka Dejan pri okraševanju ni sodeloval, a sta ga njegova srčka nedvomno presenetila s prazničnim vzdušjem, ko se je vrnil domov.

Mali Marlon je pokazal najpomembnejši okrasek (spodaj desno), ki ga je prinesel Božiček.