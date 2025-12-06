Praznične Bepopke: Najlepše darilo je objem (Suzy)

NEPOZABNI PRAZNIKI

Letošnji božično-novoletni prazniki bodo za dekleta iz skupine Bepop nepozabni, saj jih bo spremljala nova pesem, ki govori o družini, toplini doma, ljubezni in drobnih trenutkih sreče. To so vrednote, ki glasbenicam pomenijo največ, zato v tem času izkoristijo vsako minuto z najdražjimi.

»Prihaja pravi čas, da ustvarimo spomine. V tem obdobju so prebujeni občutki topline v nas še močnejši. Resnično smo lahko hvaležni za to, kar imamo, si podarimo objem, se v miru pogovorimo in poslušamo, zvečer pa spokojno zaspimo. To se dogaja tukaj in zdaj,« ob izidu pesmi Za praznike pravijo Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husić. Pesem, ki jo je napisala njihova prijateljica, prav tako glasbenica Iris Ošlaj, ki je z Neisho soavtorica glasbe, je v njih že ob prvih taktih prebudila željo, da bi jo posnele z Zborom Slovenske filharmonije. »Očarala nas je njihova izvedba naše pesmi Bodi ...